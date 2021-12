Formel 1: Kontroverse um neuen Mercedes-Sponsor

Mercedes-Sportchef Toto Wolff entschuldigte sich am Freitag bei den Familien der Opfer bei einem Londoner Hochhausbrand für „zusätzlichen Schmerz“, nachdem das Team einen Vertrag mit einer Baustoff-Firma unterzeichnet hatte, die mit der Katastrophe in Verbindung gebracht wird. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der britische Wohnungsbauminister Michael Gove und Überlebende des Brandes im Grenfell Tower 2017, bei dem 72 Menschen starben, kritisierten den Rennstall für den vor wenigen Tagen geschlossenen Deal mit dem Unternehmen Kingspan, dessen Firmenlogo am Freitag im freien Training zum Großen Preis von Saudi-Arabien (Sonntag, 18.30 Uhr) auf den Rennwagen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zu sehen war.

Das irische Unternehmen Kingspan stellt Isolier- und Verkleidungsprodukte her.

Überlebendengruppe von Mercedes schockiert

Gove schrieb bei Twitter, er sei „zutiefst enttäuscht", dass Mercedes den Deal mit Kingspan geschlossen habe, während die Untersuchung des Hausbrandes noch andauere. „Ich werde an Mercedes schreiben und sie bitten, ihre Entscheidung zu überdenken. Die Grenfell-Gemeinde hat etwas Besseres verdient", schrieb Gove - und drohte Mercedes auch offen mit einer gesetzlichen Änderung der Werberegeln, sollte der Deal mit Kingspan nicht „überdacht" werden.

Die Überlebendengruppe Grenfell United bezeichnete die Partnerschaft in einem Twitter-Post als „wirklich schockierend".

In einem offenen Brief an die Angehörigen reagierte Wolff nun auf den öffentlichen Druck und schrieb: „Die Tragödie des Grenfell-Tower-Brandes war für mich unvorstellbar, und es hätte nie passieren dürfen. Im Namen unseres Teams möchte ich mich aufrichtig bei Ihnen für den zusätzlichen Schmerz entschuldigen, den diese Ankündigung verursacht hat. Es war nie unsere Absicht, dies zu tun."