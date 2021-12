Anke Huber: Ihr Leben nach dem Tennis- und Milchschnitte-Ruhm

Anke Huber feierte große Siege mit Steffi Graf und Boris Becker

Huber, geboren am 4. Dezember 1974 in Bruchsal bei Karlsruhe, galt in den Neunzigern als Kronprinzessin der Jahrhundertspielerin Graf, die sich am Ende des vorangegangen Jahrzehnts zur großen Dominatorin der Szene aufgeschwungen hatte.