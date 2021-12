La Liga: Barca-Boss findet Ousmane Dembélé besser als Kylian Mbappé

Der FC Barcelona will Ousmane Dembélé halten - Präsident Joan Laporta macht deutlich, wie viel er von dem ehemaligen Dortmunder hält.

Der FC Barcelona will Ousmane Dembélé unbedingt halten.

„Wir haben eine sehr gute Beziehung zu Dembélé und er will bleiben“, sagte Laporta im Interview mit Tv3 . „Wir wollen ihn auch. Dembélé macht mir Freude, er ist besser als Mbappé.“

Dembélé war 2017 von Borussia Dortmund nach Spanien gekommen, in insgesamt 121 Spielen erzielte er 30 Tore und lieferte 21 Assists. Zumindest mit Blick auf die Zahlen von Kylian Mbappé kann er damit nicht mithalten.

Auch ein Bayern-Star sieht Dembélé vorne

Dieser erzielte für Paris Saint-Germain in 191 Spielen 141 Tore und packte noch 73 Vorlagen obendrauf. Viele Scorerpunkte holte er aber auch in der schwächer eingeschätzten Ligue 1, während sich Dembélé meist in La Liga beweisen musste.