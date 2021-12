Nach COVID-Erkrankung: Breitenreiter ruft zum Impfen auf

Breitenreiter hat nach Stationen in Paderborn, auf Schalke und in Hannover nun in Zürich sein Glück gefunden. „Ich habe selten eine Truppe mit solch einem Teamspirit erlebt. Da wird es mir als Trainer sehr leicht gemacht“, sagte er: „Der Schritt in die Schweiz war die absolut richtige Entscheidung.“