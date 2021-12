Präsident Hainer vor Klassiker sicher: Bayern wird Meister

Präsident Herbert Hainer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München glaubt fest an die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga.

Präsident Herbert Hainer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München glaubt fest an die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga. „Ganz Deutschland wünscht sich einen spannenden Meisterkampf. Dortmund spielt in der Bundesliga sehr gut, hat insgesamt eine tolle Mannschaft“, sagte er vor dem Klassiker beim Verfolger (18.30 Uhr/Sky) der Bild-Zeitung. Er sei aber „überzeugt: Wir haben so eine fantastische Mannschaft, dass wir den zehnten Meistertitel in Folge holen.“