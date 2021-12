WWE SmackDown: Brock Lesnar macht Roman Reigns vs. Sami Zayn zur Farce

Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass er Roman Reigns bei WWE entthronen würde. Nun hat der zurückkehrende Brock Lesnar sichergestellt, dass Sami Zayn es auch wirklich nicht tut - und sich stattdessen selbst gegen den Universal Champion in Position gebracht.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown endete das Titelmatch, das Zayn sich vergangene Woche gegen Reigns verdient hatte, in einer Farce - in der Lesnar die Hauptrolle spielte.

Brock Lesnar erreicht bei Comeback mit Drohung sein Ziel

Zayn hatte zu Beginn der Show Lesnars ersten Auftritt nach der unter mysteriösen Umständen aufgehobenen Story-Suspendierung bei der vorigen Ausgabe unterbrochen, davon ausgehend, dass er seine frisch verdiente Titelchance bei der Großveranstaltung Day 1 am 1. Januar 2022 bekommen würde - und Lesnar dann auf den Sieger treffen würde.

Lesnar hatte andere Pläne: Er brachte Zayn - Sieger der „Black Friday Battle Royal“ vor einer Woche - unter Drohungen dazu, sein Titelmatch gleich am Ende von SmackDown einzulösen.

Als der verängstigte Zayn darauf einging, änderte Lesnar schlagartig seine Stimmung: Er würde später in Zayns Ecke stehen und ihm den Rücken freihalten, verkündete der frühere Schwergewichts-Champion der UFC gutgelaunt.

Lesnar vernichtet Sami Zayn - Roman Reigns profitiert

Was Lesnar darunter verstand, zeigte er am Ende der Show: Bevor das Match Reigns vs. Zayn überhaupt losgegangen war, attackierte er Zayn, verpasste ihm mehrere seiner berühmt zerstörerischen Suplex-Würfe - und dann zweimal seinen Finisher F-5.