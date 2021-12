FC Bayern: Marc Roca bilanziert seine bisherige Zeit in München

Marc Roca kommt beim FC Bayern auf keinen grünen Zweig. Dennoch blickt der Spanier ohne Groll auf seine bisherige Zeit in München zurück.

Lediglich 174 Minuten Spielzeit waren Roca vergönnt, seit er an der Isar aufschlug - doch möglicherweise könnte ausgerechnet im Topspiel bei Borussia Dortmund ( Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) seine Stunde schlagen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aufgrund der Personalmisere ist der 25-Jährige ein Kandidat, um die Lücke im defensiven Mittelfeld zu füllen. „ Jamal Musiala und Marc Roca sind die Alternativen“, erklärte Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag.

Misserfolg? „Ich sehe das nicht so“

Dass Roca seinen Wechsel aus Spanien in die bayerische Landeshauptstadt mittlerweile bereut hat, verneint er jedoch. „Man könnte meinen, dass meine bisherigen Leistungen ein Misserfolg waren“, sagte er in einem Interview mit El Mundo. „Ich sehe das nicht so. Es war eine Herausforderung, und ich bin stolz darauf. Ich habe mich als Fußballer sehr verbessert.“