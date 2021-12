Anzeige

2. Bundesliga heute live: FC St. Pauli - FC Schalke 04 im TV, Stream bei SPORT1 LIVE auf SPORT1: Schalke zu Gast bei St. Pauli

Glücklos vs. Goalgetter: Burgstaller trifft auf alte Liebe

Der FC Schalke 04 muss in der 2. Bundesliga punkten, um an den Aufstiegsrängen dran zu bleiben. Nun steht das Topspiel bei Tabellenführer St. Pauli an. SPORT1 zeigt die Partie live im TV.

Nur Platz sechs nach dem 15. Spieltag, Ausfall von Top-Stürmer Simon Terodde und Corona-Erkrankung bei Trainer Grammozis: Beim FC Schalke läuft es derzeit nicht wie erhofft. Ein Sieg soll die ‚Knappen‘ wieder zurück ins Aufstiegsrennen bringen.

Am besten im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend. Dann treffen die Schalker auf Tabellenführer St. Pauli - mit SPORT1 sind Sie live dabei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

2. Bundesliga: St. Pauli fordert Schalke live auf SPORT1

Sollte St. Pauli gegen Schalke gewinnen, wäre dies der achte Heimsieg in Folge und damit neuer Vereinsrekord. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Zudem wird das Millerntor-Stadion wie geplant ausgelastet sein, mehr als 25.000 Fans werden erwartet. Nachdem sich die Bund-Länder-Runde auf eine Reduzierung der Zuschauer im Stadion verständigt hatte, greifen die beschlossenen Maßnahmen in Hamburg erst nächstes Wochenende.

Beide Teams ohne Chefcoach

Nachdem St. Pauli-Coach Timo Schulz bereits vergangenes Wochenende in Nürnberg (3:2) aufgrund einer Corona-Erkrankung gefehlt hatte, wird dieser auch das Heimspiel gegen Schalke aussetzen müssen. Wie schon vergangene Woche in Nürnberg werden anstelle von Schulz die Co-Trainer Loic Favé und Fabian Hürzeler an der Seitenlinie für den FC St. Pauli stehen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Auch Dimitrios Grammozis wird aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus nicht mit von der Partie sein. Die Schalker Vereinslegende Mike Büskens wird gemeinsam mit Sven Piepenbrock den erkrankten Chefcoach vertreten.

Wiedersehen mit Zalazar

Ein Wiedersehen wird es am Millerntor-Stadion mit Schalke-Neuzugang Rodrigo Zalazar geben. Der aus Uruguay stammende Mittelfeldspieler lief vergangene Saison 35-Mal für St. Pauli auf und spielte sich in die Herzen der Fans.

Nach seiner Leihe in Hamburg wurde der 22-jährige in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke verliehen. In dieser Saison absolvierte Zalazar bereits 13 Spiele in der 2. Liga und traf einmal für die Königsblauen, zudem legte er zwei weitere Tore vor.

So können Sie St. Pauli - Schalke 04 LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und in der App

Ticker: SPORT1.de

