1000. DEL-Spiel: Jubilar Reimer verliert mit Nürnberg in Köln

Rekordmann Patrick Reimer hat in seinem 1000. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Enttäuschung erlebt.

Rekordmann Patrick Reimer hat in seinem 1000. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Enttäuschung erlebt. Mit den Nürnberg Ice Tigers unterlag der 38-Jährige am Freitagabend bei den dezimierten Kölner Haien 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Den Gastgebern fehlten wegen positiver Coronatests kurzfristig sechs Teammitglieder, Spieler und Trainer waren betroffen.