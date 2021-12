Zlatan Ibrahimović rechnet mit Lukaku ab

Im Viertelfinale der Coppa Italia der letzten Saison kam es zum hitzigen Aufeinandertreffen zwischen Zlatan Ibrahimović (AC Mailand) und Romelu Lukaku in Diensten Inter Mailands.

Die beiden Schwergewichte lieferten sich mehrere heftige Wortgefechte, die in einem Kopf-an-Kopf-Duell gipfelten. Nun hat Ibrahimovic mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera über diese Szene gesprochen.

Ibrahimović: „Ich war schockiert“

„Er stritt zuerst mit Alessio Romagnoli, dann mit Alexis Saelemaekers. Ich intervenierte, um meine Teamkollegen zu verteidigen, und Lukaku griff mich auf persönlicher Ebene an. Ich war schockiert. Waren wir doch Teamkollegen bei Manchester United gewesen.“

„Ich bin im Ghetto von Malmö aufgewachsen, und wenn jemand frontal auf mich zukommt, weise ich ihn in seine Schranken. Also traf ich ihn an seiner Schwachstelle: die Voodoo-Rituale seiner Mutter. Daraufhin verlor er die Kontrolle.“