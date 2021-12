FC Bayern: Jamal Musiala gegen den BVB auf der Sechs?

Trainer Julian Nagelsmann ist angesichts der Ausfälle in der Mittelfeldzentrale zum Umbau gezwungen . Dort wird definitiv Joshua Kimmich fehlen, der sich weiter in Quarantäne befindet. Zudem steht hinter Leon Goretzka ein Fragezeichen, der 26-Jährige kämpft mit Knieproblemen.

Nagelsmann bleiben so wahrscheinlich nur zwei Optionen, weil auch Marcel Sabitzer mit einer Wadenverletzung aussetzen muss und Marc Roca in den Planungen des Bayern-Coaches keine Rolle spielt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dementsprechend kommt in erster Linie Corentin Tolisso für die Partie gegen den BVB in Frage. Der Franzose durfte zuletzt gegen Bielefeld über die volle Distanz ran und machte laut Nagelsmann ein „gutes“ Spiel.

Nagelsmann lobt Musiala

Doch auch Jamal Musiala könnte in Dortmund auf der Sechs auflaufen. Der Youngster bekam nach seiner Einwechselung für Goretzka am vergangenen Spieltag ein Extra-Lob von seinem Trainer. Zuvor war er bereits bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg im defensiven Mittelfeld eingesetzt worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Musiala bei Gnabry-Ausfall auf dem Flügel?

Allerdings könnte Musiala auch an anderer Stelle gefordert sein. Laut Bild droht auch Serge Gnabry ein Ausfall für das Duell beim BVB . Demnach habe der Offensivstar das Training am Freitag nach rund einer halben Stunde vorzeitig abbrechen müssen.

So oder so könnte das Spitzenspiel am Samstagabend zur großen Chance für Musiala werden. Angesichts der starken Konkurrenz beim FC Bayern spielte das Talent in den letzten Wochen fast ausnahmslos nur als Joker.