NBA: Warum Stephen Curry von Golden State Warriors der neue Roger Federer ist

Woran denken Sie, wenn Sie an Roger Federer denken?

Ist es jene Präzision, mit der der Schweizer Bälle bis auf den Millimeter an die Linie treibt? Ist es die Eleganz, die besonders bei seiner Rückhand und seinem Aufschlag zur Geltung kommt?

Was es auch ist - Federer ist sehr wahrscheinlich der beliebteste Sportler der Welt. Doch aufgrund seiner Knieoperationen ist er auf dem Court nur noch selten zu sehen - und ein Comeback ungewiss.

Füllt Stephen Curry die Federer-Lücke?

Die Rede ist von Stephen Curry. Den NBA-Profi und Warriors-Superstar zeichnet etwas aus, was andere Superstars nicht haben und weshalb er selbst bei Auswärtsspielen wie ein Heimspieler gefeiert wird.

MVP-Rufe für Curry sogar auswärts

Nichts an Curry wirkt geplant oder gar aufgesetzt. Der beste Dreierschütze der NBA-Geschichte geht nur auf den Court, um zu spielen - und das wird von den Zuschauern lautstark gewürdigt.

Regelmäßig tönen „MVP, MVP!“-Rufe durch die Hallen und zwar nicht nur in San Francisco, der Heimstätte der Warriors, sondern im ganzen Land.

Normalerweise werden Spieler von den Heimfans danach mit Pfiffen bestraft. Nicht so bei Curry, der bei seiner Auswechslung am Ende mit stehenden Ovationen bedacht wurde.

Nets-Fans feiern Curry - Durant versteht es

„Er ist ein Meister in dem, was er tut“, sagte auch Durant, der nicht böse war, dass die eigenen Fans für den gegnerischen Star gejubelt hatten.

Sein Ex-Warriors-Teamkollege zeigte sogar Verständnis für die MVP-Rufe: „Er spielt auf einem All Star-, MVP-, Hall-of-Fame-Level, das muss man respektieren.“

LeBron James schwärmt von Curry

Eine Tatsache, von der andere Superstars wie LeBron James oft nur träumen können. Der Lakers-Superstar bekam und bekommt deutlich mehr Gegenwind in fremden Arenen zu spüren. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

James zählt ebenfalls zu den Curry-Fans. „Schaut euch einfach an, was er dieses Jahr geleistet hat“, hatte James im Mai dieses Jahres ausgeholt und den MVP-Titel für Curry gefordert.

James fuhr fort: „Ich weiß nicht, was man sonst noch braucht, wenn man nach einem MVP sucht. Wenn Steph nicht für Golden State aufläuft, was haben sie dann für ein Team?“

Curry und die Warriors unzertrennlich

Den Titel holte am Ende dennoch Nikola Jokic von den Denver Nuggets - Currys Reichweite und Beliebtheit tat dies aber keinen Abbruch.

Curry bricht gegen Atlanta Hawks Rekord

Anfang November brach Curry im Spiel gegen die Atlanta Hawks sogar einen weiteren Rekord. Kein Spieler hatte je zuvor 50 Punkte und zehn Assists in einer Partie erreicht.

„Eigentlich könnte ich sagen, dass ich so etwas noch nie gesehen habe. Aber das stimmt nicht. Ich sehe das nun schon seit sieben Jahren. Aber es ist immer noch unglaublich“, erklärte Warriors-Coach Steve Kerr nach der Partie.

Warriors-Coach: Curry erinnert mich an Federer

Der 56-Jährige war es auch gewesen, der schon 2018 am Rande der US Open einen Vergleich von Federer und Curry bemüht hatte.

Angesprochen darauf, ob Federer ihn an Michael Jordan erinnere, sagte Kerr, dass es vielmehr Curry sei, den er mit Federer verbinden könne.

„Weil er sich so wohl in seiner Haut fühlt. Er hat diese tolle Familie und liebt es zu spielen, liebt sein Leben und er ist einfach cool, genau wie Steph“, erklärte Kerr seine These.