Horst Eckel: SPORT1-Reporter erinnert sich an Besuch bei dem Weltmeister von 1954

Horst Eckel, der letzte Weltmeister von 1954, verstirbt im Alter von 89 Jahren. SPORT1-Reporter Reinhard Franke erinnert sich an einen besonderen Besuch bei Eckel.

Es war noch dunkel, als ich mich im Januar 2020 in München auf den Weg Richtung Pfalz machte. Die Vorfreude war groß, weil ich Horst Eckel, einen FCK-Helden, persönlich treffen durfte. Mehr noch, er lud mich sogar zu sich nach Hause ein. Gibt es etwas Schöneres für einen Fan des 1. FC Kaiserslautern?

„Unser Verein macht uns gerade viel Freude, was?“

Ich klopfte an der Tür des Kaminzimmers und da saß er entspannt und zufrieden an seinem Lieblingsplatz, einem alten Ledersessel. An der Wand hingen Bilder von früher. Es war urgemütlich. Den Raum hatte bislang noch kein Journalist betreten.