BVB - FC Bayern: Warum Jude Bellingham zu Borussia Dortmund ging

Am Samstag treffen sich die beiden Freunde Jude Bellingham und Jamal Musiala im Kracher BVB vs. FC Bayern (Bundesliga: BVB - FC Bayern, Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Beinahe wären sogar beide Youngster beim Rekordmeister in München gelandet, wie jetzt ihr früherer Trainer Kevin Betsy verraten hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Warum Bellingham den BVB dem FC Bayern vorzog

Beim BVB seien die Voraussetzungen aber besser gewesen. „Dortmund ist bekannt dafür, junge Spieler zu entwickeln, ihnen so viel Spielzeit wie möglich zu geben, sie Fehler machen zu lassen und sie trotzdem beim nächsten Spiel wieder in die Startelf zu stellen. Das hat am Ende den Ausschlag gegeben“, verriet der Insider: „Er und seine Familie wollten eine gut durchdachte Lösung, die sich für ihn vor allem fußballerisch lohnt.“