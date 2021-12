2. Bundesliga: Werder Bremen feiert klaren Heimsieg bei Werner-Debüt - Fortuna ärgert Darmstadt

Die Hanseaten kamen nach einer über weite Strecken überzeugenden Leistung zu einem auch in dieser Höhe verdienten 4:0 (2:0)-Sieg gegen Erzgebirge Aue und kletterten in der Zweitliga-Tabelle zumindest vom zehnten auf den neunten Platz. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

„Es war ein guter Einstand, perfekt vom Ergebnis - dennoch gab es noch einige Dinge, die wir noch nicht so gut gemacht haben“, erklärte Werner nach Bremens höchstem Erfolg der Saison bei Sky , lobte dann aber mehrfach die „richtig gute Leistung“ seiner „Jungs“.

„Wir haben sehr konzentriert gearbeitet. Gut, dass wir heute viele von den Dingen gesehen haben, die wir in den vier Tagen vorbereitet haben. Nächste Woche geht es von neuem los“, führte Werner aus. „Ein Erfolgserlebnis hilft dabei, die Brust etwas breiter werden zu lassen.“

Aufstiegskandidat Darmstadt 98 verpasste indes den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie verloren die zweitplatzierten Lilien überraschend gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (0:2). Die Rheinländer stoppten nach vier Spielen ohne Sieg ihre Talfahrt und nahmen Trainer Christian Preußer aus der Schusslinie.

Traumtor von Veljkovic

In Bremen brachte Mittelfeldspieler Romano Schmid die Norddeutschen schon nach sieben Minuten mit einem sehenswerten Schlenzer in den Torwinkel in Führung.