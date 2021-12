U20-WM: Peterka und Reichel nicht im DEB-Aufgebot

Die NHL-Kandidaten John-Jason Peterka und Lukas Reichel laufen bei der U20-WM in Kanada nicht für die Junioren-Nationalmannschaft auf.

Die NHL-Kandidaten John-Jason Peterka und Lukas Reichel laufen bei der U20-WM in Kanada (26. Dezember bis 5. Januar) nicht für die Junioren-Nationalmannschaft auf. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag bekannt.

Die Stürmer Peterka (Rochester Americans) und Reichel (Rockford IceHogs) spielen derzeit in der American Hockey League (AHL) für NHL-Farmteams, hoffen auf den Sprung in die NHL und sind deshalb nicht dabei. Im Draft 2020 war Peterka von den Buffalo Sabres ausgewählt worden, Reichel von den Chicago Blackhawks.

Dagegen steht Luca Münzenberger (University of Vermont), den die Edmonton Oilers in diesem Jahr an 90. Stelle gedraftet hatten, Abstreiter zur Verfügung.