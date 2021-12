Wintersport: "SKI & BERGE: Das DSV Magazin" mit Viktoria Rebensburg im Free-TV

Im „SKI & BERGE: Das DSV Magazin“ auf SPORT1 spricht Ruth Hofmann mit (ehemaligen) Wintersport-Größen über das Thema Ski und Berge in all seinen Facetten. Noch mehr Infos vor allem zu den Skitests gibt es unter www.ski-online.de .

Zur zweiten Ausgabe am Freitag ab 18.30 Uhr im TV hat sich ein prominenter Gast angekündigt: Viktoria Rebensburg wird Moderatorin Ruth Hofmann Rede und Antwort stehen.

Rebensburg legte als Skifahrerin eine beeindruckende Karriere hin, die sie 2010 bei den Olympischen Spielen in Vancouver vergoldete. Zudem holte die Riesenslalom-Spezialistin im Ski-Weltcup 19 Einzelsiege, ehe sie 2020 ihre sportliche Laufbahn beendete.

In der Sendung wird es unter anderem um Rebensburgs Karriere gehen, zudem steht in einem Ladies Special der Vergleich von Damen-Skiern im Mittelpunkt, plus praktische Tipps für die neue Wintersaison. Darüber hinaus werden Ratschläge für die perfekte Ski-Pflege gegeben.