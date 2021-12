Manchester United: Ralf Rangnick schließt längeres Trainer-Engagement nicht aus

„Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben klar zu verstehen gegeben, dass wir hier über sechs Monate reden“, sagte der 63-Jährige zwar, fügte dann aber an: „Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, was nach dem Sommer passiert.“

Könnte Rangnick länger Trainer bei United sein?

Sollten die Klub-Bosse danach auf ihn zukommen und mit ihm sprechen wollen, werde man weitersehen, so Rangnick.

Der Schwabe ließ in dem Zusammenhang anklingen, dass er sich durchaus vorstellen könne, seine Trainertätigkeit bei United fortzusetzen. (Die Tabelle der Premier League)

Rangnick war lange Zeit Sportdirektor in Leipzig, übernahm aber nach der Trennung von Ralph Hasenhüttl und vor dem Antritt von Julian Nagelsmann in der Saison 2018/19 zwischenzeitlich auch den Posten des Trainers.

Erinnerungen an Tuchels Chelsea-Coup

Damit dieses Szenario auch in Manchester eintritt, müsste er aber United wohl vom derzeitigen siebten Platz mindestens noch in die Champions League führen - und wenn möglich in dieser Saison schon den Henkelpott holen.