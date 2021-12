Peng Shuai: ATP-Statement zu China-Boykott verärgert Profis wie Brown und Sandgren

Nach dem dünnen Statement in Bezug auf China angesichts des Falls Peng Shuai zieht die ATP die Wut vieler Tennis-Profis auf sich. Auch ein deutscher Spieler reagiert.

Geschlossenen Solidarität und geschlechterübergreifende Konsequenz im Fall Peng Shuai sieht anders aus - und die Wut darüber bricht sich nun in den sozialen Netzwerken Bahn: ( NEWS: Alles zum Tennis)

Nachdem die ATP in einem äußerst dünnen Statement erklärt hatte, wegen der besorgniserregenden Situation um den verschwundenen Tennis-Star anders als die WTA auf die Austragung von Turnieren in China vorerst keineswegs zu verzichten, reagierten zahlreiche aktuelle und ehemalige Profis empört. (BERICHT: WTA-Hammer! Keine Turniere mehr in China)