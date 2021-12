CoD Warzone: Alle Inhalte der neuen Map Caldera

Am 08. Dezember ist es endlich so weit: Die Pazifik-Insel Caldera löst Verdansk als Call of Duty: Warzone Karte ab. Zusätzlich könnt ihr euch auf viele Neuerungen freuen.

Call of Duty: Vanguard ist seit knapp einem Monat draußen und bereits in wenigen Tagen startet die erste Season im Spiel. Ab dem 08. Dezember wird Vanguard in CoD Warzone integriert, was wohl eine der wichtigsten Änderungen darstellt.