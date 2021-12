Valorant Champions 2021 - Tag 1: Ergebnisse & Highlights

Mit Valorant Champions in Berlin findet die Saison der Valorant Championship Tour ihren Höhepunkt. Der erste Spieltag der Weltmeisterschaft lieferte spannenden Matches - unsere Zusamenfassung.

16 der besten Teams der Welt sind mit von der Partie und treten in der deutschen Hauptstadt um einen Preispool von einer Million Dollar an. Wer wird sich am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich zum ersten Valorant World Champion krönen lassen können?