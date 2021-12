2. Liga heute live: Werder Bremen, Schalke, St. Pauli und HSV im TV, Stream, Ticker

Werder Bremen: So lief die erste Trainingseinheit von Ole Werner

Ole Werner gibt bei Werder Bremen sein Debüt und braucht direkt einen Sieg. Der SC Paderborn will oben dranbleiben. Marschiert der HSV weiter?

Der neue Trainer ersetzt bei den Hanseaten den über seinen Impf-Wirbel gestolperten Markus Anfang und soll Werder zurück in die Spur bringen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Werder braucht bei Werner-Debüt Sieg

Keine leichte Aufgabe, immerhin hat Bremen nur eins der letzten sechs Spiele gewonnen und am vergangenen Wochenende 1:2 bei Holstein Kiel verloren - dem Ex-Team von Werner.

Paderborn will oben dranbleiben

Der SC Paderborn hat vor dem 16. Spieltag nur zwei Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze und will als Tabellenvierter gegen Abstiegskandidate SV Sandhausen am Samstag einen Dreier, um mindestens am Top-Trio dranzubleiben.