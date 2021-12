FC Bayern: Jérôme Boateng leidet nach Ballon d'Or mit Lewandowski

Boateng: Lewandowski wird angreifen

So weit wird der Pole wohl nicht gehen, angestachelt wird er laut Boateng aber dennoch sein. „Es wird ihn nicht umwerfen, aber es ist für ihn mit Sicherheit auch eine große Enttäuschung gewesen“ erklärte Boateng: „Aber: So wie ich ihn kennengelernt habe, wird ihn das nur weiter motivieren. Er wird weiter angreifen, da bin ich mir sicher.“

In der laufenden Saison kommt Lewandowski bereits auf 25 Spiele in 20 Partien - das seien schon jetzt wieder „unglaubliche Statistiken“, findet Boateng.

Am Samstag kann Lewandowski sein Torkonto gegen seinen Ex-Klub, die Borussia aus Dortmund, weiter nach oben schrauben. In den letzten Spielen zwischen den beiden deutschen Topklubs behielten meist die Bayern die Oberhand. „Ich hoffe und bin auch guter Dinge, dass es so bleibt und Bayern erneut in Dortmund gewinnt“, sagte Boateng.