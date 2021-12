Tennis: Davis-Cup-Team selbstbewusst ins Halbfinale: "Sind hier, um das Ding zu holen"

Deutschland will auch gegen Russland jubeln © AFP/SID/JOE KLAMAR

„Wir sind bereit und heiß, wir wollen diesen nächsten Schritt machen. Halbfinale ist nicht das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben“, sagte Kapitän Michael Kohlmann am Freitag in Madrid: „Wir sind hier, um das Ding zu holen.“