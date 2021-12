Bundesliga: Korkut setzt bei Hertha-Debüt auf Rückkehrer Boyata - Friedrich fordert die Wende

Der Innenverteidiger hat seine Drei-Spiele-Sperre nach einer Roten Karte wegen rohen Spiels abgesessen. „Dedryck ist ein erfahrener Spieler, der sehr wichtig für uns ist. Er ist unser Kapitän, und ich bin sehr froh, dass er wieder spielen kann“, sagte Korkut vor der Partie bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Dass ausgerechnet seine erste Partie als Nachfolger von Pal Dardai ein Geisterspiel sein wird, will Korkut nicht an sich heranlassen. "Ich kenne Geisterspiele nicht. Bei meiner letzten Tätigkeit waren Zuschauerinnen und Zuschauer noch zugelassen", sagte Korkut, der zuletzt 2018 ein Dreivierteljahr Chefcoach in Stuttgart war: "Ich hätte sie sehr gerne im Stadion gehabt. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir ein gutes Ergebnis für uns holen."