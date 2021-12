Untersuchung: EM-Finale hätte in Tragödie enden können

Das EM-Finale hätte in einer Tragödie enden können © AFP/SID/NIKLAS HALLE'N

Die Ausschreitungen am Rande des Endspiels der Fußball-EM im Wembley-Stadion hätten in einer Tragödie enden können.

Die Ausschreitungen am Rande des Endspiels der Fußball-Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion hätten in einer Tragödie enden können, wenn England gegen Italien gewonnen hätte.

Dies ist das eindeutige Ergebnis einer unabhängigen Untersuchung, die am Freitag in London präsentiert wurde. Der 128-seitige Bericht über das Chaos am 11. Juli kam zu dem Schluss, dass die Befürchtung bestand, dass Tausende von Fans ohne Eintrittskarte das Stadion hätten stürmen können.