Basketball: 60.000 Tickets für Heim-EM verkauft

Der Ticket-Verkauf für die Basketball-EM im September 2022 in Köln und Berlin läuft weiter auf Hochtouren.

Am Freitag meldeten die Veranstalter mehr als 60.000 verkaufte Karten. „Das ist ein tolles Zwischenergebnis. Nach so kurzer Zeit sind wir sehr zufrieden mit den Zahlen“, sagte Turnierdirektor Wolfgang Brenscheidt.

Deutschland ist bei der EM 2022 (1. bis 18. September) Co-Gastgeber. Die Nationalmannschaft läuft in Köln (Vorrunde) und im Falle des Weiterkommens in Berlin (Finalrunde) auf. Die Deutschen treffen in der schweren Gruppe B auf Frankreich, Litauen, Europameister Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Ungarn.