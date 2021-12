Volleyball: Wirbel! SSC Palmberg Schwerin trennt sich vor Stuttgart-Duell von Kertu Laak

Schwerin trennt sich von Kertu Laak

Schwerin in ungewohnter Underdog-Rolle

In den letzten Jahren stets ein Kracher-Duell auf Augenhöhe, ist Schwerin in dieser Saison mit Rang sieben und 13 Punkten Rückstand auf Stuttgart (bei zwei Spielen weniger, Anm. d. Red.) in ungewohnten Tabellenregionen unterwegs. (SERVICE: Tabelle der Volleyball-Bundesliga Frauen)

„Es gab in den letzten Jahren noch nie so eine Situation, wo wir so in der Underdog-Rolle waren, wie in diesem Jahr. Es ist für uns eine neue Situation“, sah auch Koslowski völlig andere Vorzeichen.