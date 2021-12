Skeleton: Weltmeisterin Hermann holt ersten Saisonsieg - Lölling enttäuscht erneut

Tina Hermann gewinnt Skeleton-Weltcup in Altenberg © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Erstes Heimrennen, erster Feiertag: Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) hat den zuletzt enttäuschenden deutschen Skeleton-Frauen den ersten Sieg der Olympiasaison beschert. Die 29-Jährige gewann am Freitag den Weltcup im sächsischen Altenberg mit einem Bahnrekord im zweiten Lauf. Nachwuchshoffnung Hannah Neise (Winterberg) überzeugte zudem als Vierte.

Jacqueline Lölling (Winterberg), Ex-Weltmeisterin und Olympia-Zweite von 2018, bleibt dagegen das Sorgenkind aus deutscher Sicht. Die 26-Jährige wurde nur Neunte und verpasste damit erneut die Teilnorm für die Winterspiele 2022 im Februar in Peking. Drei Platzierungen unter den besten Acht oder zwei auf dem Podest müssen es mindestens sein.

"Es werden immer weniger Rennen, aber wenn ich deshalb jetzt nervös werde, würde das nicht helfen", sagte Lölling in der ARD: "Das größte Problem ist einfach der Start, da ist der Rückstand zu groß. Das Ziel ist aber der Februar, da geht man am Anfang der Saison vielleicht noch mit schwereren Beinen an den Start."