Nach Gala von Cristiano Ronaldo: Patrice Evra kritisiert Jamie Carragher

Evra: „Ich verstehe diesen Hass nicht“

Dies wiederum rief Roy Keane auf den Plan, der im TV-Studio an der Stamford Bridge neben Carragher saß. Bei nicht so wichtigen Spielen könne er das nachvollziehen, meinte die United-Ikone, „aber das ist Chelsea. Das ist ein bedeutendes Spiel für United. Es ist doch immer noch so: Wenn man will, dass der Ball irgendjemandem vor die Füße fällt, dann ist das Ronaldo - auch noch mit 36 Jahren.“