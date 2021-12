DFB und Ergo-Versicherung weiten Partnerschaft aus

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat seine Kooperation mit der Ergo-Versicherung ausgeweitet. Nicht nur wurde die bestehende Partnerschaft rund um den DFB-Pokal der Männer und das DFB-Pokalfinale der Frauen bis zum Sommer 2026 verlängert, auch ist das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf nun "Offizieller Versicherungspartner des Deutschen Fußball-Bundes". Das teilte der DFB am Freitag mit.