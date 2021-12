Manchester United & Ralf Rangnick: Trainer-Vorstellung im Liveticker

Anzeige

Ralf Rangnick legt bei Manchester United los - und spricht dabei auch gleich über Ronaldo und Haaland. Die Vorstellung des neuen Teammanagers der Red Devils im Liveticker zum Nachlesen.

Es ist angerichtet für den Amtsantritt und die Rückkehr auf die große Fußball-Bühne:

Ralf Rangnick ist bei Manchester United am Freitag offiziell als Teammanager vorgestellt worden.

Der 63-Jährige wird bereits am Sonntag bei Crystal Palace (15.00 Uhr im Liveticker) zum ersten Mal an der Seitenlinie des englischen Rekordmeisters stehen.

„Ich freue mich sehr, zu Manchester United zu wechseln und konzentriere mich darauf, diese Saison zu einer erfolgreichen Saison für den Verein zu machen“, sagte Rangnick vorab, der am Donnerstag bereits auch den 3:2-Sieg seines neuen Teams gegen den FC Arsenal im Stadion verfolgte.

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

Der Worte sind genug gewechselt: Rangnick hat alles gesagt, was er sagen wollte und verlässt das Rednerpult- die PK ist beendet.

+++ Rangnick dämpft Haaland-Erwartungen+++

Mancher United-Fan hatte schon spekuliert, mit Rangnick könnten auch Uniteds Chancen steigen, Starstürmer Erling von Borussia Dortmund zu transferieren. Doch der dämpft nun: „Es gibt keine Klauseln in meinem Vertrag, dass ich neue Spieler holen müsste. Erling ist ein fantastischer Angreifer. Ich weiß, was er kann. Aber mittlerweile weiß die ganze Welt, wie gut er ist. Aber unsere offensive Power bei United ist top, und wir müssen jetzt nicht über andere Spieler sprechen.“

+++ Lobeshymnen auch auf Ronaldo +++

Rangnick gerät ins Schwärmen, als man ihn auf Cristiano Ronaldo anspricht, der am Donnerstag gegen auftrumpfte: „Habt ihr ihn gestern gesehen? Ich habe noch nie einen Spieler in dem Alter gesehen, der so fit ist. Er ist voll fokussiert, dem Team das Beste zu geben.“

+++ Dankbar über Helfer - und Blick auf weitere +++

„Ich bin froh, dass ich mit dem Team hier arbeiten kann. Die kennen die Lage und die Gegebenheiten. Aber ich schaue noch noch zwei oder drei Helfern, war aber nicht so einfach ist mitten in einer Saison. Ich hoffe, wir können die Kollegen in ein paar Wochen hier begrüßen“, fügte Rangnick an.

+++ Rangnick über seine Ansatzpunkte +++

„Es geht um Teamgeistund Zusammenhalt. Wir wollen proaktiven Fußball spielen, aber nicht um des Presings- oder Gegenpressings willen. Sondern weil wir Kontrolle haben wollen. Aber das können wir nicht in einer oder zwei Wochen umsetzen.“

+++ Wie geht es weiter nach dem Saisonende? +++

Rangnick wird schon jetzt über die Suche nach seinem Nachfolger befragt - und antwortet: „Darüber kann man jetzt noch nicht reden. Es geht es darum, Spiele zu gewinnen. Aber wenn mich das Board nach meiner Meinung fragt, werde ich sie natürlich kundtun.“

+++ Wie steht es um den Manchester-Kader? +++

„Der Kader ist definitiv nicht zu klein, wir haben qualitativ starke Spieler. Wenn wir im Winter nachlegen wollten, müssten diese Spieler schon besser sein als die, die wir aktuell haben. Aber das wird wohl schwierig werden“, meint der Routinier.

+++ Meinung über Uniteds Rolle in der Premier League +++

„Meine Mannschaft gehört definitiv zur Spitzengruppe. Wenn man aber die anderen Top-Teams und ihre Trainer anschaut, müssen wir schon ein bisschen was ändern“, meint der gebürtige Schwabe.

+++ Schon immer England-Fan +++

„In meiner Studienzeit habe ich in England alle drei Tage ein Spiel angeschaut“, erinnert sich Rangnick - und denkt vor allem an United: „Es wird wohl kaum einen Klub geben, der über mehr Support seiner Fans verfügt als United. Das ist die Essenz des Fußballs hier.“

+++ Wie Rangnick vorgehen will +++

„Es kann jetzt immer nur Step by Step gehen. Die Ergebnisse sind das Wichtigste, dann können die Spieler immer mehr meine Ideen umsetzen. Wenn wir die Spieler in diesen Bereichen besser machen, die uns jetzt in diese Lage gebracht haben, sind wir auf einem guten Weg.“

+++ Ganz viel Vorfreude beim neuen United-Coach +++

„Ich freue mich so sehr auf das Spiel am Sonntag“, meint Rangnick mit Blick auf das anstehende Duell und seine Premiere bei Crystal Palace.

+++ Rangnick hat wenig Zeit +++

Der neue Macher kann auf die Schnelle indes wohl kaum etwas verändern: „Ich werde nur eine einzige Trainingseinheit haben. Da kann man nicht viel ändern. Es geht jetzt erstmal darum, die Spieler kennenzulernen. Am Ende geht es wie immer um die Resultate - wir wollen das Beste aus dieser Saison herausholen.“

+++ Wo Rangnick bei United den Hebel ansetzen will +++

Rangnick gibt sich bestens vorbereitet für den neuen Job: „Ich habe mir die Spiele immer mal angeschaut, war also immer im Thema. Das Spiel gestern hat mich noch einmal bestätigt: Wir benötigen mehr Kontrolle, mehr Geschwindigkeit. Wir müssen die Fehler abstellen. Denn die Mannschaft ist unglaublich talentiert. Das wird mein Ansatz sein, die Fehler und Unwägbarkeiten so gut wie möglich zu eliminieren.“

+++ Rangnick voll des Lobes über United +++

„Das ist einer der größten Klubs der Welt, vielleicht sogar der größte. Die Herausforderung ist enorm. Aber ich hatte auch früher in meiner Karriere große Herausforderungen“, gibt sich der Routinier selbstbewusst.

+++ So kam es zum United-Engagement +++

„Chelsea hatte mich im Februar als Interimstrainer für vier Monate angefragt. Das wollte ich nicht. Und wenn einen dann Manchester United kontaktiert, kann man ja schlecht nein sagen“, erklärt Rangnick, wie er am Ende bei Manchester landete.

+++ Rangnick stellt sich den Fragen +++

Und das ist er auch schon: Der Routinier steht den Journalisten Rede und Antwort.

+++ Gleich geht‘s los +++

Nur noch wenige Minuten, dann stellt sich der frühere Bundesliga-Coach und Vereinslenker (u.a. RB Leipzig, Schalke 04, VfB Stuttgart) der Öffentlichkeit.

+++ Arbeitserlaubnis für Rangnick liegt vor +++