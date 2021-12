Bob: Olympiasiegerin Humphries darf in Peking für die USA starten

Die zweimalige Bob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries darf bei den Olympischen Spielen in Peking für die USA antreten.

Los Angeles (SID) - Die zweimalige Bob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries darf bei den Olympischen Spielen in Peking für die USA antreten. Die gebürtige Kanadierin erhielt am Donnerstag in San Diego neun Wochen vor den Winterspielen die amerikanische Staatsbürgerschaft. Im Jahr 2018 hatte Humphries Belästigungsvorwürfe gegen einen kanadischen Trainer erhoben, deshalb startete sie seit dem vergangenen Winter im Weltcup bereits mit einer Sondergenehmigung für die Vereinigten Staaten.