Stützle und Sturm siegen in der NHL

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und Nico Sturm haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit ihren Teams Siege gefeiert. Stützle gewann mit den Ottawa Senators 3:2 gegen die Carolina Hurricanes, blieb in 15:02 Minuten Eiszeit aber auch im vierten Spiel nacheinander ohne Scorerpunkt. Die Kanadier sind trotz des fünften Saisonsiegs das schlechteste Team im Osten.