Ex-Bundestrainer Bitzigeio: Zweifel an WM-Effekten für US-Tischtennis

Die Tischtennis-WM in Houston wird nach Ansicht des in Kalifornien arbeitenden Ex-Bundestrainers Jörg Bitzigeio im Gastgeberland kaum positive Effekte auf die Entwicklung des Sports haben. „Es ist eine Chance liegen gelassen worden. Vor der WM ist zu wenig vorbereitet worden und passiert, und es wird auch trotz des überragenden Ergebnisses des US-Teams in Houston weiter nur zu wenig passieren, um aus der WM Nutzen für das Tischtennis zu ziehen“, sagte Bitzigeio dem SID nach dem Ende der Titelkämpfe in Texas.