Borussia Dortmund: BVB-Prämie für Haaland und Co. entfällt durch Champions-League-Aus

Das Verpassen der K.o.-Runde in der Champions League hat für Spieler und Verein enorme finanzielle Konsequenzen. Den BVB-Profis entgehen sämtliche Prämien in der Königsklasse.

Das vorzeitige Scheitern in der Champions League ist für die Akteure von Borussia Dortmund nicht nur sportlich eine Katastrophe - Verein und Spielern geht es auch mächtig an den Geldbeutel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

SPORT1 weiß, dass die BVB-Profis für ihre sechs Königsklassen-Duelle (das letzte steigt am kommenden Dienstag gegen Besiktas) keinen einzigen Cent an Prämie bekommen, obwohl sie die ersten beiden Spiele gewonnen hatten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

BVB: Prämie nach CL-Aus entfällt

Was die Sache vor dem Liga-Gipfel gegen den FC Bayern (Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) noch bitterer macht: Auch in den anstehenden Europa-League-Partien werden Erling Haaland, Jude Bellingham und Co. auf etwaige Prämien verzichten müssen, weil diese vor der Saison nicht ausgehandelt worden waren.