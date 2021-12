3. Liga: VfL Osnabrück – TSV Havelse (Sonntag, 14:00 Uhr)

Havelse steht bei Osnabrück eine schwere Aufgabe bevor. Die fünfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den VfL Osnabrück gegen den Sport-Club Freiburg II. Am letzten Spieltag nahm der TSV Havelse gegen den TSV 1860 München die zwölfte Niederlage in dieser Spielzeit hin.

38 Tore kassierte Havelse bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Auf des Gegners Platz hat das Schlusslicht noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 14-mal brachte der TSV Havelse den Ball im gegnerischen Tor unter. In den letzten fünf Spielen schaffte Havelse lediglich einen Sieg.