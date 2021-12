3. Liga: Sport-Club Freiburg II – MSV Duisburg (Sonntag, 13:00 Uhr)

Gegenwärtig rangiert der Sport-Club Freiburg II auf Platz elf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Ausbeute der Offensive ist beim Heimteam verbesserungswürdig, was man an den erst 14 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Saison des Sport-Club verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Freiburg II sechs Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen verbucht. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zehn Punkte aus den letzten fünf Partien holte der Sport-Club Freiburg II.