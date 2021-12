2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der 1. FC Heidenheim 1846 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Regensburg punkten. Letzte Woche siegte der 1. FC Heidenheim 1846 gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0. Damit liegt Heidenheim mit 24 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Der SSV Jahn Regensburg gewann das letzte Spiel gegen SG Dynamo Dresden mit 3:1 und liegt mit 28 Punkten weit oben in der Tabelle.