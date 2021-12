„Vollchaos“: Union-Boss Zingler schimpft über Corona-Politik

Präsident Dirk Zingler vom Bundesligisten Union Berlin hat die aktuelle Corona-Politik scharf kritisiert und einen unfairen Umgang mit dem Profifußball beklagt. „Die Abwälzung der Verantwortung auf die Veranstalter und Menschen ist kaum noch zu ertragen“, sagte Zingler bei einer Medienrunde vor der Mitgliederversammlung am Donnerstag: „Unser Land ist in einem katastrophalen Zustand, weil es katastrophal geführt wird und katastrophal kommuniziert wird.“

Das politische Handeln in der Corona-Krise sei teilweise "absurd", man befinde sich "im Vollchaos", schimpfte Zingler. Dies betreffe auch die Zuschauer-Thematik. Man erhalte "täglich andere Signale von der Politik", Verordnungen würden mitunter schon am Tag des Inkrafttretens wieder infrage gestellt. Ob Union am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig wie geplant vor 13.500 Zuschauern in der Alten Försterei auflaufen kann, war aufgrund der Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag nicht ganz sicher.