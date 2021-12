Ski: Andreas Sander verpasst Coup und Podest im Super-G von Beaver Creek hauchdünn

Andreas Sander ist beim ersten Super-G des Olympia-Winters in Beaver Creek/USA hauchdünn am ersten Weltcup-Podest seiner Karriere vorbeigerast.

Der Abfahrts-Vizeweltmeister aus Ennepetal musste sich in Beaver Creek/USA mit Platz vier begnügen, nachdem der Kanadier Broderick Thompson mit der Startnummer 35 drei Hundertstel schneller war.

Sander freut sich über bestes Weltcup-Ergebnis

Für Sander (32), der die Olympia-Norm für Peking abhakte, war es dennoch das bislang beste Weltcup-Ergebnis und ein ganz starker Auftakt in dieser Disziplin.

"Ich ärgere mich überhaupt nicht", sagte Sander: "Ich bin extrem aggressiv aus dem Start raus, genau das, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe alles versucht, habe einen Fehler gemacht. Aber ich bin natürlich superhappy mit dem Einstand in die Super-G-Saison."

Sander schneller als Kriechmayr

Kriechmayr hatte im Februar in Cortina Überraschungsmann Sander mit einer Hundertstel Vorsprung Gold weggeschnappt, nachdem er zuvor schon Super-G-Gold vor DSV-Starter Romed Baumann gewonnen hatte.

Auf der tadellosen Piste fuhren die Konkurrenten danach lange teils knapp an Sanders Marke vorbei, ehe Außenseiter Thompson vier Jahre nach seiner bislang einzigen Top-10-Platzierung (Rang acht in Bormio 2017) zum Spielverderber wurde.

Sanders beste Ergebnisse waren zuvor drei fünfte Plätze, zuletzt im Januar bei der Abfahrt in Kitzbühel, gewesen.

Baumann scheidet aus

Am vergangenen Wochenende waren in Lake Louise/Kanada zwei von drei Rennen wegen heftigen Schneefalls abgesagt worden, darunter auch der geplante erste Super-G. In der ausgetragenen Abfahrt hatte Baumann mit Platz sechs überzeugt, Sander war nicht über den 20. Rang hinausgekommen.