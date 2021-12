EuroLeague: Bayern mit drittem Heimsieg in Serie

Nach der Niederlage bei Titelkandidat ZSKA Moskau haben die Basketballer von Bayern München in der EuroLeague zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Nach der unglücklichen Niederlage bei Titelkandidat ZSKA Moskau haben die Basketballer von Bayern München in der EuroLeague zurück in die Erfolgsspur gefunden. Ohne Topscorer Darrun Hilliard holte der Bundesligist am 13. Spieltag beim 73:65 (39:38) gegen den französischen Meister ASVEL Villeurbanne den dritten Heimsieg in Serie.