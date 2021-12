Hertha BSC: Roger Schmidt und Edin Terzic als Korkut-Nachfolger gehandelt

Roger Schmidt soll im Hertha-Fokus sein

So sei Roger Schmidt von der PSV Eindhoven weiterhin im Fokus der Berliner, berichtet der kicker . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Trainer von Mario Götze und Philipp Max steht mit Eindhoven in den Niederlanden aktuell auf Platz 3 und nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Ajax Amsterdam.

In der Europa League hat PSV in der schweren Gruppe mit der AS Monaco und Real Sociedad San Sebastian gute Chancen aufs Weiterkommen. (DATENCENTER: Die Tabellen der Europa League)