Wahl im DOSB: Acht Kandidaten für Vizepräsidentschaft

Bei der Präsidiumswahl des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Samstag in Weimar bewerben sich acht Kandidatinnen und Kandidaten für ein Amt als Vizepräsidentin oder Vizepräsident. Dies gab der DOSB am Donnerstag bekannt. Fünf Posten an der Seite der neuen Führungskraft im DOSB, für deren Rolle sich der favorisierte Thomas Weikert (ehemaliger Präsident des Tischtennis-Weltverbandes) und Claudia Bokel (Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes) bewerben, sind zu vergeben.