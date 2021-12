DHB-Frauen besiegen Tschechien zum WM-Start

Nach einem erfolgreichen Start in die Handball WM für das Deutsche Frauenteam, bereiten sie sich auf den Einzug in die Hauptrunde vor.

Die deutschen Handballerinnen sind erfolgreich in die WM in Spanien gestartet. Das DHB-Team von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Donnerstagabend in Lliria 31:21 (17:10) gegen Tschechien durch und hat damit bereits den Einzug in die Hauptrunde vor Augen.