Corona-Verdacht! Schalke 04 gegen FC St. Pauli ohne Trainer Dimitrios Grammozis

Schalke 04 muss im Topspiel beim FC St. Pauli am Samstag (ab 19.45 Uhr LIVE bei SPORT1) ohne Trainer Dimitrios Grammozis antreten. Es besteht Verdacht auf Corona.

Corona-Verdacht bei Schalke-Trainer Grammozis

Beim 43-Jährigen besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion, wie S04 am Donnerstagabend mitteilte.

Damit müssen im Kracher am Samstagabend wohl beide Teams ohne ihren Cheftrainer auskommen. St. Pauli hatte bereits am Samstagabend bekanntgegeben, dass Trainer Timo Schultz Corona hat, gegen Nürnberg am Sonntag fehlte er.