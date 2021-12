Sebastian Vettel fährt Kartrennen mit Frauen und Mädchen in Saudi Arabien

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel setzt sich für Frauen-Rechte in Saudi Arabien ein und veranstaltet ein Rennen mit Frauen und Mädchen.

Sebastian Vettel setzt in der Menschenrechtsdebatte rund um die Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien auf den Dialog. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Manches ist nicht so, wie es sein sollte“, sagte der Heppenheimer. Es sei aber „die mächtigere Waffe“, sich auf die positiven Aspekte zu fokussieren.

Vettel fährt mit Frauen und Mädchen

Deswegen habe er am Donnerstag in Dschidda unter dem Motto „Race4Women" ein Kartrennen mit acht saudischen Frauen und Mädchen veranstaltet - diesen ist erst seit wenigen Jahren das Autofahren gestattet.

„Ich war inspiriert von ihren Geschichten, ihrer positiven Einstellung, was Änderungen im Land angeht", sagte der Aston-Martin-Pilot bei der Pressekonferenz vor dem vorletzten Saisonrennen (Sonntag, 18.30 Uhr).

Wie schon am Rande des Großen Preises von Ungarn im Sommer trug der 34-Jährige in Dschidda Sneaker im Regenbogen-Design.