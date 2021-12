Biathlon: Kühn im Sprint bester Deutscher als Zwölfter bei Samuelsson-Sieg

Deutschlands Biathleten können beim Weltcup-Sprint in Östersund nicht überzeugen. Johannes Kühn erläuft die beste Platzierung, schafft es aber nicht in die Top Ten.

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup-Sprint über 10 km in Östersund die Top Ten verpasst.

Benedikt Doll belegte den 14. Platz. Beide sicherten sich die halbe Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022).

Samuelsson siegt vor Jacquelin und Fillon Maillet

Sebastian Samuelsson, bereits Sieger am Sonntag, triumphierte mit einem Fehler in 22:58,7 Minuten vor den Franzosen Emilien Jacquelin (1/+18,0) und Quentin Fillon Maillet (1/+21,5).

Kühn, zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup am Start, liegt vor dem Verfolger am Sonntag über 12,5 km (15.15 Uhrund Eurosport) nach einem Fehler 54,8 Sekunden zurück. Doll (1), in den ersten beiden Rennen auf den Rängen 18 und 32 platziert, fehlen 56,7 Sekunden.