Anzeige

Handball-WM Frauen 2021: Deutschland mit Auftakt gegen Tschechien LIVE im SPORT1-Ticker LIVE: Deutschland spielt sich in einen Rausch

Emily Bölk steht im deutschen WM-Kader © Imago

SPORT1

Bei der 25. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen starten die Frauen gegen Tschechien in das Turnier. Team und Trainer sind schon heiß auf das erste Spiel. Das Spiel im SPORT1-LIVETICKER.

Jetzt wird es ernst!

Die deutschen Handballfrauen starten gegen Tschechien in die 25. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. In der starken Gruppe E, in der sich auch noch Ungarn und die Slowakei als Gegner befinden, muss das Team von Bundestrainer Henk Groener von der ersten Minute an da sein. (SERVICE: Alle Gruppen der Handball-WM 2021 der Frauen)

Anzeige

Dessen ist man sich auch innerhalb der DHB-Abordnung bewusst. Groener stellte dem Team ein gutes Zeugnis für die Turniervorbereitung aus. „Die Mannschaft hat eine ordentliche Vorbereitung absolviert, und ich bin sicher, dass sie die Herausforderung gut angehen wird“, zeigte er sich optimistisch und fügte hinzu: „Wir sehnen das erste Spiel herbei und freuen uns, dass es endlich losgeht.“ (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Handball-WM 2021 der Frauen)

Auch Emily Bölk wählte starke Worte vor dem Auftakt. „Jeder muss für jeden ins Feuer gehen“, setzte sie voll auf Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg gegen Tschechien.

Das Spiel Deutschland - Tschechien hier im SPORT1-Liveticker.

+++ Halbzeit: Deutschland - Tschechien 17:10 +++

Was für ein Auftakt der deutschen Handball-Nationalmannschaft! Nach einer intensiven Anfangsphase nimt das Team von Bundestrainer Henk Groener das Heft in die Hand und zieht Tor für Tor davon.

Neben einer glänzend aufgelegten Dinah Eckerle im Tor überzeugt das deutsche Team mit seiner Zielstrebigkeit in der ersten Welle und seinem Angriffsspiel.

+++ 26. Minute: Deutschland - Tschechien 14:8 +++

Momentan scheint nur eine Mannschaft zu spielen. Tschechien hat aktuell größte Mühe, den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen. Nun nimmt Deutschland eine Auszeit, um sich auf die Schlussphase von Hälfte eins einzustimmen.

Anzeige

+++ 22. Minute: Deutschland - Tschechien 12:6 +++

Stark aufgepasst von der deutschen Abwehr. Gleich zweimal in Folge kann man einen tschechischen Pass abfangen und die erste Welle laufen - zweimal erfolgreich.

+++ 18. Minute: Deutschland - Tschechien 9:5 +++

Tschechien wirkt nach der Auszeit wieder kompakter und stellt die deutsche Verteidigung immer wieder vor Probleme - hat aber in Dinah Eckerle einen sicheren Rückhalt im Tor. Vorne bleibt Deutschland zielstrebig und kann den Vorsprung leicht ausbauen.

+++ 14. Minute: Deutschland - Tschechien 7:4 +++

Deutschland kommt jetzt immer besser ins Spiel und geht erstmals mit drei Toren in Führung. Tschechien reagiert sofort und nimmt die erste Auszeit des Spiels.

+++ 10. Minute: Deutschland - Tschechien 5:4 +++

Es bleibt intensiv, darunter leidet die Trefferquote. Beide Teams vergeben immer wieder gute Möglichkeiten. Aber Julia Meidhof sorgt für die erneute deutsche Führung.

+++ 6. Minute: Deutschland - Tschechien 3:3 +++

Es geht hin und her. Deutschland ist durch Xenia Smits erstmals in Führung gegangen (3:2), nachdem zuvor Jerabkova an Eckerle gescheitert war. Aber im Gegenzug gleicht Tschechien wieder aus.

+++ 3. Minute: Deutschland - Tschechien 1:1 +++

Sowohl Deutschland als auch Tschechien können in ihrem ersten Angriff punkten - beide per Siebenmeter. Wir dürfen uns also wohl auf ein umkämpftes Match einstellen.

+++ Los geht‘s +++

Der WM-Auftakt gegen Tschechien ist angepfiffen und Deutschland ist zuerst in der Verteidigung. Damit beginnt das DHB-Team den zweiten Durchgang mit Ballbesitz.

+++ Deutschland spielt in Lliria +++

Acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften spielen an den vier Spielorten Granollers, Castellon de la Plana, Torrevieja und Lliria um das Ticket für die K.o.-Runde. Die DHB-Auswahl bestreitet ihre Spiele in Lliria in der Communidad Valenciana. Knapp 30 Kilometer trennen den Ort von der Küstenstadt Valencia.

Anzeige

Die K.o.-Runde und das Finale steigen in Granollers.

+++ Herzlich Willkommen +++