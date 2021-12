Bundesliga: Helmer spricht über den Klassiker

Am Wochenende kommt es zum Gipfeltreffen in der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München (Samstag: BVB - FC Bayern ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ).

Helmer schaut kritisch auf die Abwehrreihen

Der ehemalige Abwehrspieler äußert sich sehr kritisch über die Abwehrleistung beider Mannschaften: „Beide haben in der Defensive ihre Probleme. Ich glaube nicht, dass die Defensive des BVB der geballten Offensive des FC Bayern standhalten kann, aber die Bayern bekommen auch häufig vermeidbare Gegentore. Es ist nicht so, als ob sie hinten immer so superstabil sind, das darf man nicht vergessen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das ist die Hoffnung beim BVB

Helmer legt sich fest: „Die Chance, die Bayern zu schlagen, ist auf jeden Fall da. Der BVB muss aber dran glauben. Das hat in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen gefehlt“. Für ihn ist klar, dass die Rückkehr der Norwegers Erling Haaland der entscheidende Unterschied sein kann: „Haaland ist Wahnsinn, ich sehe ihn unglaublich gerne spielen. Ein super Spieler, er könnte das Plus für den BVB sein. Von seiner Frisur mal abgesehen passt bei Haaland eigentlich alles“

Jedoch ist der langjährige Moderator des Stahlwerk Doppelpass der Ansicht, dass man die Spielertypen Erling Haaland und Robert Lewandowski von ihrer Anlage her nicht miteinander vergleichen kann: „Haaland muss auf eine andere Art und Weise eingesetzt werden als Lewandowski. Lewandowski schleicht sich vom Gegner weg und kommt auch in Bedrängung zum Abschluss. Haaland liebt das Tempo und braucht die freien Räume.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Helmer glaubt an viele Tore

Die Duelle zwischen den beiden Großmächten des deutschen Fußballs waren in der Vergangenheit immer für viele Tore gut. Von den letzten zehn direkten Duellen in der Bundesliga haben die Bayern acht gewonnen.

